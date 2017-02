Los más chicos entre los primeros meses de vida y hasta los 5 años de edad muchas veces no pueden comunicar lo que les pasa por lo tanto, es fundamental concurrir periódicamente al oftalmólogo para controles, ya que no deja de ser una enfermedad que puede ocasionar graves problemas visuales si no es tratada. El doctor Wainberg afirmó,"el mes de Febrero, suele ser un buen momento para efectuar las consultas y cumplir con el chequeo anual que exigen algunas instituciones médicas".