#Repost @rocioguiraodiaz with @repostapp ・・・ Gracias @fiofracc y @esteban.dietz x entrenarnos en vacaciones son lo más! @funcionalgymok 💪🏻 Cc @caro_suki

A video posted by Funcional Gym – Argentina (@funcionalgymok) on Jan 5, 2017 at 6:23am PST