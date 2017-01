Siguiendo detalladamente la viralización del brote, la estadía en algunos de los centros turísticos costeros de los estados no representan riesgo para adquirir la fiebre amarilla. Hasta el momento quienes visiten Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul pueden obviar la vacuna.