Los resultados, publicados en el Journal of the American Geriatrics Society, muestran que la cantidad de tiempo ideal de siesta en los adultos jóvenes es de una hora. Ellos fueron los que se destacaron en las pruebas. Tanto las personas que no tomaban siestas como aquellos que destinaban escaso o excesivos minutos al descanso diurno, experimentaron disminuciones en sus habilidades mentales alrededor entre cuatro y seis veces mayores que los que habían reposado una hora.