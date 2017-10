Tras visitar las ciudades de Carmen de Patagones, Bahía Blanca y Punta Alta, el candidato a senador Sergio Massa visitó Tornquist, como parte de un recorrido por el sur de la Provincia de Buenos Aires que culminó en Coronel Suárez. El líder de la fuerza política 1País sostuvo: "No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral hablando del trabajo como costo, porque el trabajo no es un costo, el trabajo es dignidad. El costo son los impuestos, y si el Estado quiere ayudar a generar empleo lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, no castigar al trabajador".