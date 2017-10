Por cierto, no es fácil comprender esta metodología. El Círculo Rojo, aun votantes de Cambiemos, todavía no entiende el truco. El Gobierno no gasta un minuto en explicarlo. Apenas la implementa. Y espera que, a su hora, los resultados electorales hablen por sí mismos, despreocupados tanto por los que buscan etiquetarlos como "la derecha" como por aquéllos que aseguran que se trata de "un kirchnerismo con buenos modales".