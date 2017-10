La estadística asusta: casi seis millones de niños y niñas argentinos viven bajo la línea de la pobreza. Un 46,4% de la población menor de 18 años transita su infancia en hogares cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer una canasta familiar básica. En Santiago del Estero, Córdoba y Corrientes, el indicador supera el 50%. En San Juan, el 60%. El estudio fue realizado con números de finales de 2016 por el Centro de Implementación en Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), cuya Directora de Protección Social, Gala Díaz Langou, debatió en Infobae con María Castillo, ex Directora Nacional de Juventud. Entre ambas pensaron y propusieron abordajes superadores para afrontar un problema que, de no ser tratado con seriedad, proyecta un futuro sombrío.