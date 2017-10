"No tengo acceso al expediente. Se le dio un tinte totalmente político. El escrito de Nisman era una cosa descabellada. Se sigue diciendo que hay traición a la Patria cuando no hay guerra. No se necesita ni la autopsia para ver el orificio. No sé cómo se puede sembrar dudas sobre el orificio de entrada", sostuvo, poniendo en duda la pericia de Gendarmería que avaló la idea de un homicidio a cargo de dos personas.