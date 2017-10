También serán juzgados el ex jefe de asesores de la AFIP, Resnick Brenner; el titular de la firma The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el empresario y amigo personal del ex vicepresidente, José María Núñez Carmona; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, César Guido Forcieri; y Nicolás Ciccone.