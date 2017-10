Pero, las diferencias de Medina con el resto de los sindicalistas no ocultan las evidentes similitudes. ¿Quien de los grandes del sindicalismo no anda en autos carísimos, administra empresas multimillonarios, se rodea por visibles matones? Además, ¿quién podrá ejercer más resistencia que él? Antes, fueron detenidos el ferroviario José Pedraza, el bancario Juan José Zanola y el portuario Omar Suárez y tampoco ocurrió nada. Por momentos, parece que los sindicalistas ladran pero no muerden.