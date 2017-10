-Moreno Ocampo: ¿Qué tiene que ver? Qué importaría que yo lo conociera, cuál es el dato que usted quiere meter acá que sería relevante si yo lo conociera… no cambia nada, si yo lo conociera diría lo mismo, que me parece nefasta la gestión pública que usted ha hecho de acuerdo a la información que tenemos… Si quiere explicar cómo hizo cosas, venga y explíquelo, sería fenomenal.

-Stiuso: Yo todo eso ya lo expliqué. Usted se reunió conmigo y con Marcelo Art, pidiendo ayuda por amenazas que recibió durante el juicio a las Juntas…

-Moreno Ocampo: No me acuerdo para nada de eso… ¿Qué importancia tiene?

-Stiuso: No, no… Usted fue amenazado y vino a pedir ayuda… ¿No recuerda que me conoce?

-Moreno Ocampo: No es cierto me parece…

-Stiuso: Ah ¿No? ¿No es cierto?

-Moreno Ocampo: No

-Stiuso: No es cierto, bueno si quiere…

-Moreno Ocampo: Haga lo que quiera, a mi no me importa, si yo estuve con usted o no es irrelevante, si yo pedí a la SIDE protección…

-Stiuso: No sea caradura… Recuerda durante la gestión de Cavallo que usted buscaba información sobre corrupción y cobraba…

-Moreno Ocampo: Yo era abogado…

-Stiuso: Yo tenía que hacer los trabajos y cobraba… ¿No lo recuerda?