En Santa Cruz, sumida en una crisis social, político y económica, la gobernadora Alicia Kirchner fue la mayor aportante al Frente Para la Victoria. Donó $21.000 a la lista de senadores encabezada por Ana María Ianni y el mismo monto a la campaña de Juan Vázquez. Otro de los que aportó al kirchnerismo santacruceño fue Roberto López, ex director de Lotería Nacional, cuyo paso por ese organismo estuvo teñido de sospechas. Ahora dirige Lotería de Santa Cruz: fue otro de los ex funcionarios K que buscó refugio en la administración de la ex cuñada presidencial. López, que se construyó una mansión en El Calafate y que, como publicó Nicolás Pizzi en noviembre del año pasado en el diario Clarín, ocultó bienes en un country de la localidad bonaerense de Campana, tuvo de todos modos un rol más relevante durante la campaña: es uno de los responsables económicos de la alianza K en esa provincia.