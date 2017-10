En uno de los emails enviados a un asistente del empresario, Moreno Ocampo advierte sobre el beligerante contenido de la transmisión televisiva: "El comandante no debería decir eso. Tenemos que discutir como prevenir eso… el canal no debe promover eso… Necesitamos ahora una estrategia para aislar a Hassan (Tatanaki)". Más tarde, en otro mensaje, el abogado argentino vuelve a escribir: "Sugiero desarrollar un plan comprensivo para asegurar que Hassan y las fuerzas que está apoyando no sean blanco de las acusaciones de la ICC (las siglas en inglés de la Corte Penal)".