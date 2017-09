– Un equipo tiene que tener a Riquelme y al Cata Díaz atrás. Una orquesta no es un conjunto del mismo instrumento. Una orquesta crea una armonía, pero necesita tener violines, contrabajos, platillos, timbales, un sector de vientos y otro sector de maderas. Yo creo que Cambiemos es un poco eso, una orquesta donde cada uno toca su instrumento. No es el mismo instrumento el que toca Marcos Peña, a quien considero la cabeza pensante más importante del Gobierno; no es el mismo que el de Carrió o el mío. Me alegra que vos lo veas, porque como soy candidato, muchos me dicen que estuve dos años defendiendo a este Gobierno para ser candidato. Lo que yo defiendo es lo mismo ahora que cuando me quedé afuera. Lo que estoy defendiendo es lo mismo, y con el mismo estilo, que cuando me quedé afuera. Es fácil rastrear mis declaraciones. Soy escritor, soy periodista. Lo que estoy defendiendo es lo mismo y con el mismo estilo que en el 2011. No había cosa más diferente que el estilo de comunicación del Gobierno, en el 2016, que lo que yo hacía en televisión y, sin embargo, hubo un reconocimiento mutuo. Macri me agradeció esa defensa. Yo iba a ser candidato en el 2015 y en la última semana dejé de serlo; y seguí defendiendo las mismas ideas y al Gobierno. Además, si hacés el vis a vis, no lo podés creer. Está Macri, podría estar Scioli. Está Gaby Michetti, podría estar Zannini. Está Dietrich, estaba De Vido. Está Marcos Peña, estaba Aníbal Fernández. Creo que realmente es un muy buen gobierno, y creo que es la última posibilidad que tiene mi generación de ver una Argentina razonable.