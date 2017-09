Y el jueves, llegó el turno de Crónica TV, con Chiche Gelblung. La tragedia de Once estuvo en el centro y la ex presidente respaldó a Julio De Vido, que esta semana debió escuchar frente a los jueces la acusación en su contra. "El Estado no tuvo la culpa", dijo, y descargó sobre el maquinista: "El tren frenó en todas las estaciones. Si vos no frenás y te estrellás… bueno."