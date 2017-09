Tras ser consultado por el debate de candidatos, reiteró: "Unidad Ciudadana y Cambiemos están jugando a las escondidas con el debate porque no saben qué decirle a los ciudadanos: ¿qué va a decir Unidad Ciudadana después de haber vetado el 82% móvil?, ¿qué va a decir Cambiemos que usa la plata del Anses para ponerla en el fondo del ministro Caputo en Miami en lugar de en el bolsillo de los jubilados? ¿qué va a decir Unidad Ciudadana sobre seguridad si sigue defendiendo a Zaffanori? El debate desnuda realidades y van a aparecer cuestiones que muchos no pueden explicar porque no las hicieron o porque no las hacen".