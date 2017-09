El fiscal Federico Delgado, que interviene en esos dos expedientes, también se opuso a que se unificara todo en el juzgado de Martínez De Giorgi: no porque no estuviera de acuerdo en la concentración en un juez, pero sí porque -a su criterio- debería hacerse o en la causa más antigua (gasoductos, de 2007) o en la más avanzada (AySA, donde están citados a indagatorias ex funcionarios y empresarios).