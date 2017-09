– Su fuero tiene mucha relación directa con el poder de policía por los delitos que se cometen.

– Siempre fue un sueño mío que haya una universidad policial. Preparar a nuestros policías con conocimientos universitarios. Esto me ocasionó discusiones con algún jefe de policía, que con la mejor intención del mundo me hacía ver que si él a su personal lo preparaba, les brindaba la posibilidad de una carrera y un título universitario, al corto plazo iba a renunciar y se iba a dedicar a la profesión porque las remuneraciones no guardaban proporción con las entradas que iba a tener en una profesión fuera de la policía. Y además, porque el policía al estar sentado estudiando, perdía contacto con la sociedad y con el delito en la calle, con la comisaría, con el código de procedimiento actual.