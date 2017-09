Medina: ESCUCHAME HABLA URGENTE CON ESOS HIJOS DE PUTA DE YPF POR EL TEMA CARVA, OTRA VEZ SE ATRASARON LAS QUINCENAS TODAVIA LOS COMPAÑEROS NO COBRARON, SE HACEN LOS BOLUDOS, NO, NO, NO LE PAGAN EL, LA SANCION QUE SE LE PONE DE 200 PESOS POR DIA.

A esto MIGUEL le pregunta: CON QUE EMPRESA

Medina le responde: CON CARVA… EL PULI ME DIJO QUE VOS LO SABES.