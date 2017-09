Se advierte una errónea y jamás fundada relación de causalidad entra la no recisión anticipada de un contrato y el resultado lesivo. No se ha demostrado hasta ahora, ni se podrá demostrar jamás que de haberse rescindido el contrato de concesión se hubiese evitado el resultado, de hecho, no podría sostenerse esa hipótesis si tenemos en cuenta que aquí el resultado se produjo en razón de un yerro humano de índole operativo: y esto no es una opinión sino parte de otra sentencia de condena.