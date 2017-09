Un sector del Gobierno lo tiene en la mira hace tiempo, aunque no lo diga públicamente. No le perdonan el cierre (luego revocado) de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otras personas por encubrimiento. El radicalismo también acumula viejos rencores, por su actuación en la causa de los sobornos en el Senado. Con todo, las denuncias contra el juez federal Daniel Rafecas ante el Consejo de la Magistratura por ahora no prosperan. En ese contexto, trascendió que el magistrado decidió presentarse en un concurso. La noticia generó especulaciones dentro del Gobierno y en Comodoro Py. Cerca del magistrado negaron enfáticamente que su decisión esté vinculada con las denuncias en su contra.