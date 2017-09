En ese camino Bertone anunció que "vamos a estar con Miguel Ángel Pichetto" y advirtió que "más que renovación mi partido tiene que comprender lo que pasa en la realidad de los ciudadanos y en el día a día" y, sin dar nombres, apuntó que "sus líderes no estén ligados a hechos de corrupción, cuando uno predica algo lo que hace o dice se tiene que condecir con lo que uno es". En esa línea contó las conversaciones con sus colegas por las que anunció que los senadores de Tierra del Fuego van a estar en el bloque que lidera Pichetto quien "nos ha garantizado a los gobernadores un trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo nacional" y también "ha sido garante de la pacificación en la Argentina". "En ese bloque vamos a estar", dijo tomando distancia de la ex Presidenta, a quien Pichetto excluyó porque al postularse por Unidad Ciudadana y no por el justicialismo "tiene que armar su propio bloque". "Es una decisión de ella", respondió Bertone a la pregunta sobre el futuro de CFK en la cámara Alta.