Carlos Liuzzi integra la lista de ex funcionarios que se hicieron ricos durante el kirchnerismo. Llegó a la Casa Rosada en 2003 con apenas $265.000 y se retiró con dos departamentos lujosos en Puerto Madero, un spa en ese mismo barrio, campos en Mendoza, y acciones de varias empresas. Las gestiones silenciosas de su ex jefe, Carlos Zannini, en Comodoro Py casi lo dejan al margen todo. Dos jueces lo sobreseyeron, pero no lograron cerrar la causa por enriquecimiento. En ese expediente, la Oficina Anticorrupción acaba de pedirle al juez Marcelo Martinez De Giorgi que le embargue los bienes a Liuzzi para asegurar el recupero del dinero, si algún día es condenado.