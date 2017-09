Pero este conjunto de leyes aún no son una batalla perdida para el Presidente, que tiene en Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Dujovne a sus principales interlocutores con los gobernadores. Sucede que todavía el Gobierno no decidió cómo reformará el Impuesto al cheque (sí que lo prorroga hasta 2019) y, además, hay que aguardar a la decisión de la Corte Suprema con respecto al Fondo del Conurbano, de la cual los mandatarios provinciales esperan un espaldarazo: no quieren que tenga la palabra final, sino resolver el conflicto ellos "mano a mano" con la Casa Rosada.