-Tenés un hecho gravísimo, inédito en la democracia, que es la desaparición de una persona, en el ámbito de un operativo de una fuerza de seguridad. La reacción inicial del Gobierno, y el escalamiento en todas las partes, no está acorde con la gravedad del hecho. No me gusta que el Gobierno no haya puesto el énfasis ni la preocupación adecuada, tampoco en hablar con la familia. Aparte, se deshumanizó el tema; nos olvidamos de la víctima, de los familiares, de la importancia que tiene, de la gravedad que tiene para la Argentina, y pasó a ser un tema de campaña, de manipulación. Esa degradación me parece sumamente grave.