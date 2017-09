Juan Grabois cuestiona las políticas sociales durante la presidencia de Cristina Kirchner y también las de Mauricio Macri por no solucionar la pobreza estructural. También resalta que el gobierno actual "gestiona al excluido" pero que no apunta al desarrollo humano. El fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y amigo del Papa Francisco considera que la clase media tiene un rol clave para que la sociedad no se termine de fragmentar. Y dice que la grieta la incentivan los que tienen poder. "La violencia la alimentan discursos como el de Patricia Bullrich, provocaciones como que recién después de veinte días la ministra de Educación de la ciudad reciba a los estudiantes", aseguró.