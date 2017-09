En 1940 Ronnie Scott trabajaba como peón de campo en una chacra de Cinco Saltos cuando las fuerzas armadas alemanas empezaron a atacar a Gran Bretaña. Fue allí cuando no dudó un minuto en tomar una determinación clave en su vida: "Me presenté de inmediato en la embajada británica y me puse a disposición de la Royal Air Force".