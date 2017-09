La contienda electoral en el ámbito universitario fue sintomática de lo que sucede en otros terrenos de la alta política. Tanto en Sociales como en la Federación Universitaria de La Plata (FULP), las anteriores gestiones kirchneristas se dividieron y, a raíz de esa fractura, resultaron derrotadas por ex aliados o fuerzas que cuestionaron el "sectarismo" y la "construcción no plural" de los ahora vencidos. Varios de los ganadores son peronistas, o bien fueron las caras visibles del gobierno de Cristina Kirchner. Algunos grupos hasta siguen respaldando la candidatura a senadora de la ex Presidente en la provincia de Buenos Aires.