La estrategia original dio una vuelta de tuerca a partir de agosto. Hasta entonces, y en algún caso con primeras expresiones hace más de un año, desde el kirchnerismo se difundía la denuncia de una supuesta operación de servicios y ex servicios de inteligencia para reponer el caso de la muerte de Nisman –en rigor, la hipótesis del asesinato- con el fin de perjudicar la figura de la ex presidente asociando el hecho con oscuridades de su gestión. Era un costado algo marginal, y alimento también para tuiteros, de la línea defensiva principal del kirchnerismo, basada en definir como una persecución político-judicial el complicado cuadro de Fernández de Kirchner y varios ex funcionarios en los tribunales.