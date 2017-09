"Discutamos ahora para que los votantes puedan tomar decisiones informadas. Los votantes merecen que los candidatos seamos claros y sinceros. Los votantes están cansados de escuchar promesas que no se cumplen, o lo que es más grave, actuar de forma contraria: si piensan elevar la edad para jubilarse, díganlo ahora. Si piensan llevar adelante una reforma laboral que perjudique a los trabajadores, no cuenten con nuestro apoyo. Si piensan seguir tomando deuda para financiar el déficit y la fuga de capitales, no cuenten con nuestro apoyo", agregó Massa en un centro de jubilados de Las Flores.