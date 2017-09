A la derecha del escenario escuchaba atentamente Julio Piumato, secretario general de la los Judiciales. Y algunos referentes del peronismo que estuvieron en roles distintos en los gobiernos de los Kirchner y también de Duhalde como Julio Alak, ex de Justicia; Alfredo Atanasof; Jorge Castro; Jorge Remes Lenicov; Miguel Angel Toma; el ex presidente por tres días Eduardo Camaño; Pascual Albanese; los massistas Aldo Pignanelli y Marina Cassese; Rafael Flores y otro rionegrino, Osvaldo Nemirovsky que aun habiendo estado cerca de los K no se molesta cuando Pichetto enfrenta a la ex Presidenta de la Nación. En primera fila se sentó el diputado Diego Bossio, del bloque Justicialista y de buen diálogo tanto con Pichetto como con referentes de Cumplir y de 1País. Se abrazó fuerte con el senador cuando bajó del estrado mientras alguien a su espalda comentaba el nuevo Presupuesto del Ejecutivo, materia de debate en una reunión entre los dos y Sergio Palazzo, de la Bancaria, 24 horas atrás. Entre los presentes estuvo Oscar Lamberto, hoy en la Auditoría General de la Nación, y Humerto Roggero, ex hombre fuerte del bloque del PJ en Diputados y posible figura de consenso para el vacante cargo de Defensor del Pueblo. Dialoguistas todos pero con ansias de superar al kirchnerismo, sector que en palabras de Pichetto es "una fuerza de izquierda o centro izquierda". El senador, que en estos días enfrenta una grieta interna y el pedido de expulsión del PJ de algunos aliados suyos en Río Negro, instó a los presentes a debatir líneas de pensamiento en el partido, recuperar a las Fuerzas Armadas (mencionó valores del Ejército, de la fuerza Aérea y de la Marina y habló incluso de "reconciliación" y de "perdón" y de presencia "disuasiva" en la Patagonia); qué hacer con los RAM y el reclamo mapuche ("hay un tufillo a senderismo" dijo y se ganó el aplauso de la mitad del salón que estaba lleno y hasta mencionó que "hay mucho promontonerismo, algo que no existía hace diez años").