La intención inicial era realizar esa reunión en mayo pasado en Buenos Aires durante el partido de fútbol entre Boca y River. No se pudo hacer por problemas de agenda de ambos presidentes y luego se evaluó armar la reunión en las semanas siguientes en Jujuy, pero en la Casa Rosada advirtieron que eso no era conveniente en medio de las elecciones. Sucede que en el frente Cambiemos temen que el clima político enrarecido que hay en Jujuy con la detención domiciliaria de Milagro Sala pueda afectar el encuentro de los presidentes. El gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales deslizó que no iba a ser conveniente la reunión de presidentes en medio de la campaña electoral y la Casa Rosada tomó nota de ello.