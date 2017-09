En abril le robaron el carro y el caballo a pocas cuadras de la estación de Temperley a punta de pistola. Se bajaron de un Ford Falcon tres personas y con un arma lo obligaron a él y a su mujer a bajarse del carro y entregarles todo. "No entiendo cómo se la agarran con quienes no tenemos casi nada para vivir. Somos todos pobres y ellos no lo entienden", relata Matías con angustia en su voz al hacer referencia a los que le robaron. Hizo la denuncia en la comisaria cercana a la estación de Temperley y todavía se pregunta: "¿Para qué hacer la denuncia de un carro robado si a los que les roban autos o camiones la policía no se preocupa en encontrarles sus bienes?".