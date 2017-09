Carrió también cuestionó el veganismo. "Mi hija no come carne, pero te llenan la casa de animales. Yo los adoro, pero no entiendo, tienen gatos, pero castran a las gatas. Cada vez quieren tener más animales y menos hijos. No hay que perder el amor a la especie. La gente no mira a los pobres y se enamora de los perros. Yo tenía una hija que se compró un hurón para conseguir novio, pero la gente miraba al hurón y no a ella", argumentó. "Yo voy a dejar de comer grasa, por ecológica", agregó.