"Por eso nosotros nunca les prometíamos futuro, construimos presente, que es lo que la gente está necesitando, construir presente. Si no tenes laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Si no tenes más remedios porque no los podes pagar, ¿de qué futuro me estás halando? Si tu pibe no consigue laburo, ¿de qué futuro nos están hablando? Si el pibe en la primaria que tenia netbook y libros no los tiene, ¿de qué futuro me estás hablando? Quiero que quienes gobiernen no me hablen del futuro sino que se ocupen del presente", resumió Cristina Kirchner.