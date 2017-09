No hubo, en este sentido, un mensaje del mandatario hacia el electorado de Sergio Massa o Florencio Randazzo, que se posicionan en el antikirchnerismo. "No vamos a hacer campaña para tratar de convencer o cooptar ese electorado", dijo a Infobae un destacado funcionario que participó hoy del gabinete ampliado. La idea del Gobierno es que aquellos votantes de Randazzo o Massa definirán a último momento si les resulta conveniente el voto útil contra Cristina Kirchner o no. Por ello, no quieren forzarlos a una definición anticipada. Más bien, el Presidente buscará concentrarse en los indecisos y en los miles de votantes que no fueron a las urnas en las PASO.