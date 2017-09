La tercera estación del recorrido fue a una cuadra del acceso Oeste. A las dos en punto de la tarde estacionaron finalmente frente a la fábrica de hilados LHO donde los recibió Jorge Otranto, su dueño. Hablaron de tarifas, de cómo afectan las importaciones a la industria textil y de los costos y el futuro del empleo. "Si quieren recortar vacaciones o beneficios nos van a tener enfrente", se anticipó Massa sobre una de las reformas del Gobierno, la reforma laboral, que completa un terceto con la reforma impositiva y la jubilatoria. En ese marco, aprovechó a llevar la voz cantante para sobrevivir a la polarización: "Se eligen tres senadores, 35 diputados nacionales y legisladores provinciales", planteó Massa al tiempo que pidió "votar en defensa propia" para repartir el poder en el Congreso de la Nación porque el oficialismo, insistió, "tiene tres reformas escondidas en el cajón". Cansada de que la pregunta recurrente fuera si Massa vuelve al peronismo, intervino Margarita Stolbizer: "Quieren distraer la atención para que no se hable de los problemas reales", cuestionó sobre las repercusiones que tuvo la propuesta de Massa para trabajar con los gobernadores justicialistas en una agenda de temas en sintonía con dichos del senador Miguel Ángel Pichetto y a contramano del kirchnerismo. "El Gobierno esconde la reforma laboral hasta después de la elección, será que no trae ninguna buena noticia…" observó ante un grupo de periodistas Massa después de recorrer parte de la pyme que nuclea a 200 trabajadores. Y planteó que no especula, que si no gana "nos vamos a rebuscar como abogados", en referencia a su futuro y al de Stolbizer. "O hacemos cerveza artesanal", ironizó ella en voz baja trayendo a colación comentarios del macrismo sobre el emprendedurismo.