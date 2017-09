Massa, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ignoró en su primera aparición pública el llamado de la ex Presidente a conformar un gran frente opositor para enfrentar a Cambiemos en las urnas. La semana pasada, luego de que la ex jefa de Estado publicara una carta, el legislador descartó de plano la posibilidad de un acuerdo.