De acuerdo con la nota del periodista, los hermanos Paolantonio, en connivencia con directivos de la Aduana que respondían a Ricardo Echegaray, administraban el ingreso a la Argentina de cientos de contenedores con mercadería que no estaba autorizada. En la testimonial, Longoni hizo referencia al cúmulo de información que había utilizado para la redacción de las notas. En ese acto, aportó copias de decenas de documentos, entre ellos, impresiones de intercambio de mensajes de correo electrónico entre los supuestos involucrados en el contrabando y terceros. Longoni aclaró que la información que dio inicio a su tarea de recolección de elementos de prueba para respaldar sus notas le fue "dirigida de manera espontánea por parte de una fuente cuya identificación no revelará amparándose en el derecho periodístico a no revelar la fuente, del cual hace uso".