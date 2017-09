El periodista explicó, a raíz de una pregunta de Santiago del Moro, qué cree que hubiera dicho su madre, recientemente fallecida, acerca de la entrevista. "Mi madre me hubiese puteado en colores", respondió y sostuvo: "Me hubiese dicho: por qué hacés esta entrevista, por qué no le gritaste tantas cosas, por qué te prestaste a escuchar a esta mujer que hablaba sin parar". Novaresio fundamentó: "Es obvio. Cualquier periodista quiere entrevistarla". Y aclaró: "No la insulté porque fui bien educado. Porque el periodismo es sustantivar y no adjetivar. Y la dejé hablar porque no quería interrumpir". Minutos después, agregó: "Mi vieja me hubiese insultado si la insultaba".