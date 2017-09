Para Maquieyra, sin embargo, el peronismo no es problema. "Me parece que el problema no es el peronismo; en mi provincia, el problema son los que encarnaron el peronismo", dice. Y agrega: "Los dirigentes tradicionales del peronismo quedaron sorprendidos porque es raro que un joven como yo tenga esta oportunidad. Yo siempre decía que prefería no ser conocido y que la gente me vaya conociendo, a ser una persona que está hace veinte o treinta años en política".