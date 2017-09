Mayko realizó un contrapunto entre la versión que dio Villar Cataldo de cómo sucedieron los hechos, y las pericias y pruebas colectadas en el expediente que lo contradicen.

El imputado declaró que siempre que sacaba el auto, “por seguridad”, dejaba en el cantero de la reja de la vivienda su pistola. Pero la fiscal, quien cree que el médico ya tenía el arma encima cuando le fueron a robar, afirmó que “el cantero no parece un lugar muy cómodo ni seguro para dejar un arma cargada, en un barrio que el mismo declarante considera peligroso”.

“Cuando saqué el auto marcha atrás, con la ventanilla del conductor baja, vi venir corriendo un hombre que me apuntaba con un arma. Me dio un culatazo y me dijo: ‘Bajate hijo de puta que te mato‘”, contó Cataldo.

Para la fiscal, “no hay dudas” de que “Krabler pretendió apoderarse del Toyota Corolla del médico“, pero agregó que “tampoco hay dudas de que la secuencia así narrada por el galeno no ocurrió de tal modo”.

La víctima del robo relató que, luego del culatazo, el delincuente lo tiró al piso para subirse al auto, dio marcha atrás y que la rueda delantera izquierda le pisó “ambas piernas”.