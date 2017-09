Cristina Kirchner no ahorró en dramatismo cuando le preguntaron sobre el caso de José López, el ex secretario de Obras Públicas detenido el año pasado revoleando bolsos con casi nueve millones de dólares a las puertas de un convento, en General Rodríguez. "Creo que lo odié como pocas cosas odié en mi vida", dijo, y adjetivó como "brutal" las imágenes de aquel episodio. López, también se recuerda, dijo ante la Justicia que esa plata "venía de la política". La potente frase de la ex presidente, ahora, alcanzó para generar especulaciones inmediatas en ámbitos oficialistas y del peronismo. ¿Le soltaron la mano al ex funcionario que acompañó a los Kirchner desde sus inicios en Santa Cruz hasta fines de 2015? Por el momento, el interrogante no tiene respuesta, aunque cueste limitarlo al formato de campaña.