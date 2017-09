Según publicó el diario La Nación, Máximo Kirchner había declarado un consumo de $20 millones, lo que equivaldría a un gasto diario de 56.000 pesos. En esa publicación se extractaba un informe de reservado del ente recaudador sobre la declaración jurada de Máximo Kirchner que señalaba que "sus gastos en 2016, que crecieron 40 veces respecto de 2015, resultan un aumento exorbitante, no habiendo incrementado su grupo familiar, no registrando viajes al exterior, no experimentando crecimiento en los consumos", escribieron los técnicos de la AFIP. Hoy ese mismo diario señaló que Máximo Kirchner había rectificado su declaración. Pero la rectificación fue también de la ex presidente y de su hija.