En el microestadio de Argentinos Juniors, Randazzo destacó que "es evidente que el mundo está cambiando, la Argentina está cambiando. Y este gobierno no entiende estos cambios y está llevando al país a una nueva frustración. Aplica recetas viejas ya conocidas por todos y que han fracasado en el mundo y en la Argentina. Generando una deuda que volverá a ser impagable en unos años, hipotecando a nuestros hijos y nietos. No cree en el Estado, o apuesta a un Estado ausente que abandona a los más jóvenes que no ven futuro y descuida a los trabajadores y jubilados".