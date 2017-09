La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Elisabet Kirchner, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Pūblicas José López, de Carlos Kirchner, y Lázaro Báez, entre otras personas, por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Así, la ex presidenta se encamina a otro juicio oral y público por una causa de corrupción.