El presidente provisional del Senado, además, se refirió a la eventual cercanía al kirchenrismo de la pareja detenida: "No me gusta involucrar a una parcialidad política; que sea kirchnerista o no es lo mismo a que sea de Boca", explicó, y amplió en declaraciones a radio El Mundo: "Si uno le manda una bomba a quien hace el escrutinio del país tiene implicancia política; en esos días se acusaba a Indra de que iba a participar de un fraude".