También desmintió la intervención del ex presidente venezolano Hugo Chávez. "No, jamás", indicó. Y lo explicó con un ejemplo. "Me acuerdo en la primera reunión que se hizo en el Grupo de los 15, en Caracas, donde lo conocí a Chávez, había una delegación iraní y nos habían solicitado una audiencia. Y Néstor, que era presidente, puso como condición que se incluyera el tema AMIA. Ellos no aceptaron y no hubo reunión", recordó.