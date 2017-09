-Me pareció parte de un discurso político de muy baja calidad. No le di entidad. Había que legitimar un INDEC que daba 4,7% de pobres en Argentina. Era ridículo. No tener estadísticas creíbles impidió discutir qué es pobreza en Argentina, un paso fundamental que sí generó Todesca en el INDEC poniendo nuevamente en estadísticas públicas la situación social. Aunque han hecho un borrón y cuenta nueva, un conveniente "no tenemos estadísticas hacia atrás y entonces a partir de ahora empezamos a medir las estadísticas y nada es comparable". Y si hacemos estadísticas comparables veríamos que en el 2011 estábamos mejor que ahora, por ejemplo.