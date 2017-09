El diputado consideró que la ex mandataria "no tiene autoridad política" para llamar a la oposición dado que "convoca a la unidad desde su propia lista". También señaló que no tiene autoridad moral al considerar que "fue la que más fomentó la división entre los argentinos". "Ahora querés unirte porque no te alcanza para la elección, porque se desnudó tu debilidad… Me parece de una hipocresía enorme", reflexionó el jefe del Frente Renovador.